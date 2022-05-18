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Российские пивовары попросили о помощи

Российская Ассоциация производителей пива попросила о господдержке

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пивоваренной отрасли России необходима помощь со стороны государства, в противном случае она окажется в затяжном кризисе из-за многочисленных негативных факторов. Об этом со ссылкой на заявление Ассоциации производителей пива (АПП) сообщает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, помимо общих экономических проблем, по пивоварам ударил рост акциза на 4,3 процента. Это выше, чем для крепкого алкоголя (4,1 процента) и тихих вин (3,1 процента).

В целом негативное влияние оказывают: нарушение цепочки поставок; изменение финансовых условий работы, в том числе недоступность кредитов; рост стоимости сырья и материалов, иногда в два раза; переход поставщиков на предоплату.

Компании предупреждают, что текущий дефицит ликвидности грозит перейти в кризис в период высокого сезона. Отрасль прилагает все усилия, чтобы сохранить производственные мощности и рабочие места, но без поддержки не обойтись.

В АПП также напоминают, что отрасль полностью зависит от импортного хмеля, а его основные поставки идут из Европы и США. Пока они не заблокированы, но трудности с логистикой значительно увеличивают стоимость сырья, что не может не сказаться на конечной продукции.

На создание собственного производства компании отводят от семи до десяти лет при достаточном финансировании, при этом отмечается, что нынешние программы поддержки не слишком эффективны.

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Платон Щукин
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