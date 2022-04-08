Над российским пивом нависла угроза

Российские пивовары сообщили об угрозе остановки производства из-за хмеля

Пивоваренной отрасли в России срочно нужна программа господдержки для производителей хмеля, иначе компании останутся без сырья. Об этом сказано в обращении председателя совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниила Бримана главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, пишет «Коммерсантъ».

Угроза остановки заводов связана с почти полной зависимостью пивоваров от поставок из Германии, Чехии и США. В общей сложности Россия использует 7-7,5 тысячи тонн хмеля в год, но доля внутреннего продукта составляет всего два процента.

По состоянию на конец марта большинство крупных российских предприятий было обеспечено сырьем на несколько месяцев. Если поставки новых объемов затянутся, производство пива прекратится.

При этом, признает Бриман, процесс импортозамещения не будет быстрым. По оценкам Ассоциации хмелеводов России, чтобы увеличить выпуск до тысячи тонн к 2030 году, необходимо более 500 миллионов субсидий каждый год в течение трех-пяти лет. Помощь должна компенсировать инвесторам 70 процентов фактических расходов.

Поддержку хмелеводству могла бы обеспечить доля акциза с производства пива — только в 2020 году участники рынка заплатили по этой статье более 172 миллиардов рублей. При этом глав СРП считает, что Россия в состоянии обеспечить более 80 процентов потребляемого пивоварами хмеля наиболее распространенных сортов, а затраты государства окупятся, так как хмель — высокорентабельная и востребованная культура.

Исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев напомнил, что многие сорта хмеля защищены патентами, и поэтому заменить их будет непросто. Однако остальные, уверен он, выращивать так или иначе получится. Однако директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьев предупредил, что для выхода производства на нужные объемы нужны годы, которые включают научные разработки, развитие технологий возделывания и многое другое. В нынешних условиях, подчеркнул он, альтернативы импорту нет, поэтому следует срочно заняться логистикой.

Глава комиссии по производству пивоваренной продукции «Опоры России» Алексей Небольсин подтвердил, что часть пивоваров столкнутся с проблемами завоза сырья уже летом, в высокий сезон. В Минсельхозе пообещали, что обращение пивоваров рассмотрят, и указали, что некоторую поддержку производители уже получают.

Ранее крупнейшие российские пивовары предупредили дистрибуторов о повышении цен на 5-20 процентов в связи с резким подорожанием сырья и материалов.