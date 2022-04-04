Российские пивовары предупредили о невозможности сдержать цены

«Ъ»: крупнейшие российские пивоварни предупредили о повышении цен с апреля

Крупнейшие российские пивоваренные компании с апреля повышают свои цены на 5-20 процентов. Невозможность сдержать текущий уровень они объясняют резким подорожанием сырья и материалов. Об этом со ссылкой на предупреждение дистрибутора Heineken и другие источники пишет «Коммерсантъ».

В письме указано, что с 4 апреля цены на разливное пиво от Heineken (бренды Krusovice, Amstel, «Охота», «Три медведя», «Степан Разин») вырастут в среднем на 6 процентов. Источник в отрасли рассказал, что AB InBev Efes (Bud, Spaten, Corona Extra, «Старый мельник», «Клинское») повышает цены на 5 процентов.

Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипирук сообщил, что у «Балтики» (часть Carlsberg Group; бренды Tuborg, Zatecky Gus, Holsten) подорожание может составлять до 20 процентов, а у Московской пивоваренной компании («Хамовники», «Трехгорное») — в среднем на 5 процентов.

Все указанные компании отказались комментировать данные или не ответили на запросы. По данным NielsenIQ, AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken в совокупности отвечают за две третьих российского рынка пива.

Президент Ассоциации крафтовых пивоварен, гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель объяснил, что предпосылками для роста цен стало подорожание солода, хмеля, фруктовых соков, картона, пленки, этикеток и алюминиевых банок. Небольшие крафтовые пивоварни закупали в основном американский хмель, который, даже если его удастся как-нибудь привезти, очевидно окажется в несколько раз дороже. Что касается российского товара, то конкуренция за него резко ужесточилась.

Ранее председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман предположил, что иностранные пивные бренды исчезнут с полок магазинов за три месяца.