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Назван срок исчезновения иностранного пива из российских магазинов

Эксперт Бриман считает, что иностранное пиво исчезнет в России через три месяца

Фото: Pixabay

Полный уход иностранных пивных брендов из России и исчезновение их товаров с полок магазинов страны займет не менее трех месяцев, такой срок назвал РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

«Вымывание ассортимента западных брендов в случае, как заявлено, полного прекращения лицензионного производства в России произойдет в перспективе трех-пяти месяцев», — считает эксперт.

Бриман пояснил, что сначала будет вестись реализация запасов готовой продукции, а также использование уже имеющегося для производства сырья и комплектующих, поэтому моментально все не исчезнет.

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Ранее пивоваренные компании Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владелец заводов «Балтика») и Heineken решили полностью уйти из России.

Перестанут поставлять пиво российским заводам и крупнейшие производители пива в Чехии, такие как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen.

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Платон Щукин
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