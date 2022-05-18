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Румыния отказалась от части налогов ради добычи газа

Парламент Румынии одобрил законопроект о налогах на добычу газа в Черном море

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Парламент Румынии одобрил законопроект о снижении налогов на доходы от добычи газа на морском шельфе в Черном море. Отказаться от части будущих поступлений страна готова ради увеличения инвестиции в газовую отрасль, пишет Reuters.

Компания OMV Petrom и другие крупные предприятия давно рассчитывали на проекты в Черном море, однако слишком высокий налог на дополнительные доходы от добычи газа, введенный несколько лет назад, препятствовал их реализации. Теперь будет применяться прогрессивная шкала со ставкой от 15 до 70 процентов в зависимости от текущей цены на газ, и появится возможность вычесть из налоговой базы до 40 процентов вложений.

Закон также снимает ограничения на экспорт газа и гарантирует, что налоговый режим не изменится в течение всего срока реализации проектов. «С этим законом мы можем начинать добычу в Черном море. Он принесет стабильность», — заявил министр энергетики Вирджил Попеску.

На фоне возможного отказа от российских энергоносителей в ЕС, аналитики предрекли, что в будущем Румыния сможет побороться с российским «Газпромом» за главную роль в поставках топлива в Центральную и Восточную Европу. При снижении европейской зависимости от российских поставок топлива страна сможет получить миллиарды евро доходов от газовой отрасли.

Вопрос возможного прекращения поставок газа из России стал обсуждаться после начала военной операции на Украине и новых требований Москвы, предполагающих проведение оплаты с использованием рублевых счетов. При этом текущий уровень зависимости от российского импорт таков, что полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в нескольких государствах.

«Газпром» уже прекратил поставки в Болгарию и Польшу 27 апреля после отказа перейти на новую схему расчетов. Страны посчитали условия российской стороны нарушением санкционного режима и ранее заключенных контрактов.

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Платон Щукин
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