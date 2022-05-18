США смягчили санкции против Венесуэлы по нефти

Вице-президент Венесуэлы Родригес подтвердила разрешение США на работу нефтяников в стране

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила данные СМИ о том, что США одобрили возобновление деятельности нефтяных компаний США и Европы в стране. Об этом она написала в своем официальном Twitter-аккаунте.

США смягчили санкции против Венесуэлы и дали разрешение на работу нефтяников в республике. «Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — заявила Родригес.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в попытке поссорить лидеров России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Британский журнал Economist заявил, что Байден намерен «вбить клин» в отношения двух коллег ради поставок нефти.

США предложили Венесуэле поставлять им нефть взамен российской. При этом Соединенные Штаты обещали ослабить санкции, введенные против страны.

Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года.

