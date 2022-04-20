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Байдена обвинили в попытке поссорить Путина и Мадуро

Economist: Байден планирует вбить клин в отношения Путина и Мадуро ради нефти
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден намерен «вбить клин» в отношения российского лидера Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро на фоне военной операции на Украине. О попытке Байдена поссорить лидеров двух стран пишет британский журнал Economist.

По словам автора материала, Соединенные Штаты планируют восполнить потери от эмбарго на российскую нефть через поставки горючего из Венесуэлы. Для этого Вашингтон должен отказаться от полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

Издание пишет, что американский лидер будет готов наладить отношения с Венесуэлой не только по экономическим причинам. «Он, вероятно, надеется использовать военную операцию на Украине, чтобы вбить клин в отношения Венесуэлы и России, которую Москва считает одним из ближайших союзников», — отметил автор.

По мнению обозревателя, Мадуро сделает затруднительным для Соединенных Штатов реализацию этой идеи. Отмечается, что Венесуэла не согласится помочь Западу на чужих условиях.

Ранее издание Business Insider сообщило, что санкции Запада в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе. Отмечается, что экспорт сырой нефти из России фактически растет на фоне роста спроса со стороны Индии, а также долгосрочных контрактов с Китаем.

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Марина Совина
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