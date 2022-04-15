В США предрекли большой экономический ущерб из-за санкций против России

BI: санкции против России не остановят ее и нанесут экономический ущерб США и Европе

Санкции Запада в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе, предрекло издание Business Insider (BI).

Как пишет автор материала, экспорт сырой нефти из России фактически растет на фоне роста спроса со стороны Индии, а также долгосрочных контрактов с Китаем. Таким образом, несмотря на попытки западных стран остановить российский экспорта энергоносителей, в других странах по-прежнему достаточно спроса, чтобы поддерживать данный сектор экономики.

Также в Европейском Союзе в вопросе российских энергоносителей заняли более мягкую позицию по сравнению с союзниками, что, как пишет Business Insider, вероятно, связано с его зависимостью от природного газа и нефти из России.

«Европейские страны могли бы полностью запретить российские энергоносители, но это привело бы к резкому скачку цен. Это также может усугубить проблемы с инфляцией, с которыми уже сталкивается регион», — указывает BI.

Таким образом, проблемы с цепочками поставок и высокие цены на энергоносители практически точно приведут к росту стоимости перевозок, что затронет все виды товаров и еще больше увеличит разрыв между спросом и предложением. Помимо этого, сырая нефть и природный газ также играют ключевую роль во многих производственных процессах, к примеру, при производстве удобрений.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.