В США предрекли большой экономический ущерб из-за санкций против России
Санкции Запада в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе, предрекло издание Business Insider (BI).
Как пишет автор материала, экспорт сырой нефти из России фактически растет на фоне роста спроса со стороны Индии, а также долгосрочных контрактов с Китаем. Таким образом, несмотря на попытки западных стран остановить российский экспорта энергоносителей, в других странах по-прежнему достаточно спроса, чтобы поддерживать данный сектор экономики.
Также в Европейском Союзе в вопросе российских энергоносителей заняли более мягкую позицию по сравнению с союзниками, что, как пишет Business Insider, вероятно, связано с его зависимостью от природного газа и нефти из России.
«Европейские страны могли бы полностью запретить российские энергоносители, но это привело бы к резкому скачку цен. Это также может усугубить проблемы с инфляцией, с которыми уже сталкивается регион», — указывает BI.
Таким образом, проблемы с цепочками поставок и высокие цены на энергоносители практически точно приведут к росту стоимости перевозок, что затронет все виды товаров и еще больше увеличит разрыв между спросом и предложением. Помимо этого, сырая нефть и природный газ также играют ключевую роль во многих производственных процессах, к примеру, при производстве удобрений.
8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.