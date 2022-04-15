Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В США предрекли большой экономический ущерб из-за санкций против России

BI: санкции против России не остановят ее и нанесут экономический ущерб США и Европе

Фото: Pixabay

Санкции Запада в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе, предрекло издание Business Insider (BI).

Как пишет автор материала, экспорт сырой нефти из России фактически растет на фоне роста спроса со стороны Индии, а также долгосрочных контрактов с Китаем. Таким образом, несмотря на попытки западных стран остановить российский экспорта энергоносителей, в других странах по-прежнему достаточно спроса, чтобы поддерживать данный сектор экономики.

Материалы по теме:
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля 2022

Также в Европейском Союзе в вопросе российских энергоносителей заняли более мягкую позицию по сравнению с союзниками, что, как пишет Business Insider, вероятно, связано с его зависимостью от природного газа и нефти из России.

«Европейские страны могли бы полностью запретить российские энергоносители, но это привело бы к резкому скачку цен. Это также может усугубить проблемы с инфляцией, с которыми уже сталкивается регион», — указывает BI.

Таким образом, проблемы с цепочками поставок и высокие цены на энергоносители практически точно приведут к росту стоимости перевозок, что затронет все виды товаров и еще больше увеличит разрыв между спросом и предложением. Помимо этого, сырая нефть и природный газ также играют ключевую роль во многих производственных процессах, к примеру, при производстве удобрений.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России внепланово проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ
Байден заявил о потере США лидерства по инвестициям в сферу исследований
Антироссийские санкции ударили по близкому партнеру НАТО в Латинской Америке
Аналитик рассказал о «хронической болезни» японской экономики
Зеленского обвинили в представлении опасности для собственного народа
В США предрекли большой экономический ущерб из-за санкций против России
В России предложили новые правила покупки вторички с ипотекой
Человечество призвали покупать меньше одежды
В России заявили о создании аналога SWIFT
В Минобороны России опровергли исторический миф о бандеровцах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.