В Белом доме оценили признаки помощи России в спецоперации со стороны Китая

Белый дом: США не видят признаков оказания Китаем поддержки России в спецоперации

В Белом доме оценили признаки того, что Китай оказывает помощь России в проведении спецоперации на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

По ее словам, на данный момент в Вашингтоне не видели свидетельств того, чтобы со стороны КНР России была передана какая-либо материальная поддержка. «Это по-прежнему так», — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе оценил уровень поддержки России со стороны Китая во время проведения спецоперации на Украине. «Пока мы не видим значительной поддержки Китаем военных действий России», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Блинкен добавил, что президент США Джо Байден предупредил китайского коллегу Си Цзиньпина о том, что военные поставки России или помощь в обход антироссийских санкций «не в интересах» Пекина.

