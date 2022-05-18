Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Белом доме оценили признаки помощи России в спецоперации со стороны Китая

Белый дом: США не видят признаков оказания Китаем поддержки России в спецоперации
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В Белом доме оценили признаки того, что Китай оказывает помощь России в проведении спецоперации на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

По ее словам, на данный момент в Вашингтоне не видели свидетельств того, чтобы со стороны КНР России была передана какая-либо материальная поддержка. «Это по-прежнему так», — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе оценил уровень поддержки России со стороны Китая во время проведения спецоперации на Украине. «Пока мы не видим значительной поддержки Китаем военных действий России», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Блинкен добавил, что президент США Джо Байден предупредил китайского коллегу Си Цзиньпина о том, что военные поставки России или помощь в обход антироссийских санкций «не в интересах» Пекина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о сдаче в плен еще 785 военных ВСУ с «Азовстали»
В ООН призвали обеспечить доступ для российских продуктов на мировые рынки
В Москве упал спрос на вторичное жилье
США призвали добиваться от России коридоров экспорта продовольствия с Украины
США заявили о планах возобновить судоходство в Одессе
Захарова объяснила разницу между Украиной и Финляндией в НАТО
В США рассказали о реакции на возможную агрессию против Финляндии и Швеции
В Белом доме оценили признаки помощи России в спецоперации со стороны Китая
Стала известна дата нового боя брата Нурмагомедова в UFC
В Болгарии опровергли мифы о поставках российского газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.