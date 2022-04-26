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В США оценили уровень поддержки России со стороны Китая

Госсекретарь Блинкен заявил, что США не видят значительной поддержки России Китаем
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Bernd Von Jutrczenka/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе оценил уровень поддержки России со стороны Китая во время проведения спецоперации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока мы не видим значительной поддержки Китаем военных действий России», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен добавил, что президент США Джо Байден предупредил китайского коллегу Си Цзиньпина о том, что военные поставки России или помощь в обходе антироссийских санкций «не в интересах» Пекина. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты «очень внимательно следят» за этим.

22 апреля помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Белый дом увидел признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженных сил России.

По его словам, Вашингтон подозревает, что поддержка со стороны Пекина оказывается как прямым, так и косвенным образом. При этом Сингх признал, что корпорации и банки Китая ведут себя более осторожно и не допускают прямого обхода западных санкций российскими компаниями.

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Марина Совина
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