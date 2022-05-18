В Киеве возобновило работу посольство США

В Киеве спустя три месяца возобновило работу посольство США

Посольство США в Киеве возобновило работу спустя почти три месяца после начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря посольства Дэниела Лангенкампа.

По его словам, сначала в Киев вернется небольшое количество дипломатов, чтобы укомплектовать миссию. При этом пресс-секретарь отметил, что консульские операции не возобновятся немедленно. Кроме того, по всей территории Украины до сих пор действует рекомендация Госдепа о запрете поездок.

14 февраля стало известно о переезде американского посольства из Киева на Западную Украину. По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, причиной послужило ускорение наращивания российских сил на границе с Украиной.

По данным Reuters, сотрудники провели первые два месяца в Польше, но затем временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин вернулась в страну, приехав во Львов.