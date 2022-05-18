В московском округе женщина опознала насильника по шестому пальцу на руках

Жительница Зеленограда смогла опознать насильника по шестому пальцу на руках

В столичном округе женщина опознала насильника благодаря физиологической особенности — у него было по шесть пальцев на руках. Об этом «Ленте.ру» в среду, 18 мая, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, 16 мая в Зеленоградском административном округе Москвы неизвестный попытался изнасиловать женщину на улице вблизи жилых домов. Совершить преступление ему помешал проходивший мимо мужчина. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

В ходе следственных действий потерпевшая смогла опознать преступника по отличительному признаку — у нападавшего на руках было по шесть пальцев. С задержанным, которому оказалось 19 лет, проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование» УК РФ.

