Россиянам назвали способы избежать обмана при возврате одежды в онлайн-магазины

Стилист Ванда Вонг назвала знание закона о правах потребителей важным при возврате одежды

Стилист Ванда Вонг назвала россиянам способы избежать обмана при возврате в магазины одежды и обуви, приобретенной онлайн. Соответствующий материал приводит Peopletalk.

Вонг отметила, что при отказе от купленных в интернете вещей следует придерживаться нескольких важных положений. Так, первоначально стоит изучить закон о правах потребителей и ссылаться на него при необходимости. В то же время нужно ознакомиться с правилами возврата на официальном сайте онлайн-продавца и выяснить, входит ли он в часть процесса примерки, пояснила Вонг. При этом она не рекомендовала самостоятельно устранять дефекты на нарядах: изделия с фабричным браком можно вернуть в течение всего гарантийного срока.

«В случае с тем, что не подошло, закон говорит о 14 днях, но на свое усмотрение продавцы могут устанавливать более длительные сроки. В то же время по поводу возврата по гарантии ситуация обратная. Продавцы стремятся указать срок меньший, чем в законе. Например, семь или 30 дней. На самом же деле по закону срок, в который ты можешь вернуть некачественную вещь, — два года», — объяснила собеседница издания. При этом стилист предостерегла от покупок предметов гардероба у физических лиц с рук или через сайты частных объявлений, поскольку в данном случае закон не сможет помочь покупателю.

Ранее в мае сообщалось, что торговая сеть Zara, принадлежащая испанской компании Inditex, разгневала покупателей новыми правилами возврата товаров. Ретейлер без предупреждения ввел обязательную плату за возврат одежды, купленной в интернет-магазине бренда в любой стране мира. На данный момент стоимость операции составляет почти два фунта стерлингов (158 рублей). При этом возврат продукции в физических точках остается бесплатным.