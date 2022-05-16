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Zara ввела плату за возврат одежды и разгневала покупателей

Торговая сеть Zara ввела плату за возврат товаров, купленных в интернет-магазине

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Торговая сеть Zara, принадлежащая испанской компании Inditex, разгневала покупателей новыми правилами возврата товаров. На соответствующие посты в Twitter обратили внимание в Independent.

Ретейлер без предупреждения ввел обязательную плату за возврат одежды, купленной в интернет-магазине бренда в любой стране мира. На данный момент стоимость операции составляет почти два фунта стерлингов (158 рублей). При этом возврат продукции в физических точках остается бесплатным.

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Пользователи сети раскритиковали новую политику марки, о чем принялись писать в многочисленных постах в соцсетях. «То, что Zara просто ввела плату за возврат без предупреждения — ужасно», — высказалась юзерша @sophie_anne1. «Я разочаровалась в Zara», — согласилась блогерша @hanks_ju66. «Я даже не удивлена, Zara уже давно дискредитировала себя», — заключил комментатор @SW_1867.

По словам аналитика компании GlobalDat Пиппы Стивенс, в 2022 году число подобных заявок значительно выросло, поскольку покупатели начали чаще приобретать вещи, которые утрачивают свою актуальность за один сезон. «Раньше все покупали домашнюю одежду, которую можно носить годами, а сейчас карантин закончился», — уточнила она.

Ранее стало известно, что испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, прекратит работу в России на неопределенный срок. Inditex полностью закрыли магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

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Майя Пономаренко
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