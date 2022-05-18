Раскрыт способ вычислить мошенников при планировании отпуска

Эксперт Роскачества Кузьменко: кибермошенники часто создают сайты-двойники туркомпаний

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что поддельные сайты по бронированию гостиниц и авиабилетов являются одним из наиболее распространенных видов интернет-мошенничества. Способы вычисления злоумышленников при планировании отпуска раскрываются на сайте организации.

По словам эксперта, кибермошенники часто дублируют дизайн известной туркомпании или авиаперевозчика, создавая сайты-двойники. В данном случае злоумышленники рассчитывают, как правило, на узнаваемость фирмы и лояльное отношение потребителей.

«Были случаи, когда мошенники копировали фирменный стиль авиакомпаний и предлагали пройти платную предварительную регистрацию и забронировать дополнительные услуги. Деньги со счета списывают, но об обмане человек узнает только в аэропорту», — отметил специалист.

Также Кузьменко сообщил, что некоторые преступники «стараются больше» и создают полноценный сайт отеля, пансионата или гостевого дома. На странице имеется полная информация об объекте размещения, фотографии, описание и контакты. При этом «техподдержка» фейковой страницы будет отвечать туристам до момента перечисления оплаты. Далее они резко начнут игнорировать любые попытки клиента уточнить информацию.

«Кибермошенники создают целые сети виртуальных турфирм с отзывами и телефонами служб поддержки, чтобы вызвать у потенциальной жертвы максимальное доверие, — рассказал эксперт. — Вас всегда должны настораживать большие скидки при условии полной предоплаты. Если вам предлагают провести оплату переводом на карту или электронный кошелек — это почти всегда стопроцентный обман».

Чтобы обезопасить себя от мошенников, специалист Роскачества также порекомендовал избегать любые покупки через социальные сети и каналы Telegram, не переходить по неизвестным ссылкам, проверять, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности.

Также туристы могут самостоятельно проверить подлинность выбранного сайта при помощи сервисов whois.ru, nic.ru и reg.ru. При этом специалист подчеркнул, что путешественникам лучше отказаться от приобретения билетов на сайте, домен которого был зарегистрирован менее двух недель назад.

«Если покупка тура у мошенников все же произошла, необходимо сразу обращаться в полицию. Максимум предоставленных доказательств — от платежной информации до скриншотов — увеличит шансы на возврат средств», — заключил Кузьменко.

Ранее в апреле россиянка отдохнула в Крыму и рассказала о самых распространенных схемах обмана туристов. Так, «развод» в такси, по словам блогера, является самым очевидным видом мошенничества. Например, при подаче машины водители называют одну цену, однако по приезде в пункт назначения она может вырасти в несколько раз.