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Правительство Венесуэлы возобновило переговоры с оппозицией

Глава правительственной делегации Венесуэлы Родригес встретился с представителем оппозиции

Фото: Pixabay

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, который являлся главой правительственной делегации, сообщил в своем Twitter-аккаунте о возобновлении переговоров с оппозицией и рассказал о встрече с их представителем Херардо Блайдом. Отмечается, что стороны встречаются впервые с октября 2021 года.

«На рабочей встрече для (определения — прим. «Ленты.ру».) планов на будущее. Спасаем дух Мехико», — написал Родригес, проиллюстрировав свое сообщение снимком со встречи.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила данные СМИ о том, что США одобрили возобновление деятельности нефтяных компаний США и Европы в стране. США смягчили санкции против Венесуэлы и дали разрешение на работу нефтяников в республике. Подчеркивается, что страна находится под нефтяными санкциями Вашингтона с 2019 года.

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Марина Совина
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