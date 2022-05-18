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«Википедия» отреагировала на уведомления Роскомнадзора об удалении двух статей

В «Википедии» подтвердили получение уведомлений Роскомнадзора об удалении двух статей

Фото: Valentin Wolf / Globallookpress.com

В «Википедии» подтвердили получение уведомлений Роскомнадзора об удалении двух размещенных на ресурсе статей на английском языке. О такой реакции, как сообщает РИА Новости, заявил исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

«Да, пришло два уведомления насчет статей на английском языке. По одной претензии к информации о потерях со стороны РФ. К другой, что некорректно сформулированы цели спецоперации», — констатировал Козловский.

Он также добавил, что в статьи «Википедии» на регулярной основе вносятся правки миллионами человек из аудитории проекта. По мнению Козловского, подбор формулировок, максимально отражающих факты, делает материалы ресурса более точными и нейтральными.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина высказалась о блокировке онлайн-энциклопедии «Википедия». Она заявила, что вопрос о запрете ресурса обсуждался на комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

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