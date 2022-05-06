В Госдуме высказались о блокировке «Википедии»

Депутат Госдумы Бутина заявила, что в отношении «Википедии» могут быть приняты меры

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина высказалась о блокировке онлайн-энциклопедии «Википедия». В беседе с изданием Ura.ru она заявила, что вопрос о запрете ресурса обсуждался на комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

«Такой вопрос уже поднимался и будет дальше детально рассматриваться», — отметила депутат. По словам Бутиной, количество недостоверной информации на «Википедии» «достигло критической массы», при этом в поисковиках материалы ресурса выдаются в качестве приоритетных.

Депутат подчеркнула, что в отношении онлайн-энциклопедии необходимо принять меры, чтобы достоверные источники информации были приоритетными в поисковой выдаче в интернете. «Я посоветуюсь с коллегами по расследованию фактов и мы примем консолидированное решение», — заключила она.

26 апреля стало известно, что суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia, поддерживающий инфраструктуру для работы «Википедии», на два миллиона рублей. Причиной стали статьи о способах изготовления взрывчатых веществ. Перед этим суд также оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей за публикации с недостоверными данными о спецоперации России на Украине.

В конце апреля Роскомнадзор напомнил «Википедии» про закон «о приземлении». Регулятор направил запрос в адрес администрации площадки о суточной посещаемости российскими пользователями энциклопедии.