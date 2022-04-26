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Суд оштрафовал Wikimedia еще на 2 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia на 2 млн рублей за две статьи о порохе

Фото: Shutterstock

Суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia, поддерживающий инфраструктуру для работы онлайн-энциклопедии «Википедия», еще на 2 миллиона рублей. Причиной стали статьи о дымном и бездымном порохе. Об этом пишет ТАСС.

Организацию признали виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («Неудаление ресурсом запрещенной в России информации»).

Протокол в отношении фонда был составлен из-за отказа администраторов «Википедии» удалить две статьи о дымном и бездымном порохе. Ранее суды в Тверской и Тамбовской областях признали, что эти статьи содержат информацию о способе и методах изготовления взрывчатых веществ. Суды также постановили удалить эти материалы.

Ранее 26 апреля стало известно, что суд оштрафовал Wikimedia на 3 миллиона рублей. Причиной стали публикации с недостоверными данными о спецоперации России на Украине, которые не были удалены «Википедией».

Перед этим суд в Москве также оштрафовал соцсеть TikTok на 2 миллиона рублей за неудаление роликов с запрещенным контентом. Уточнялось, что видео содержали информацию об ЛГБТ-сообществе.

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Маргарита Щигарева
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