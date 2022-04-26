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TikTok оштрафовали в России на 2 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал соцсеть TikTok на 2 млн рублей за неудаление роликов об ЛГБТ

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Суд в Москве оштрафовал соцсеть TikTok на 2 миллиона рублей за неудаление роликов с запрещенным контентом, касающимся ЛГБТ-сообщества. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Компанию, владеющую соцсетью, признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 («Неудаление ресурсом информации в случаях, когда обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»).

Уточняется, что речь идет о неудалении платформой сведений, пропагандирующих гомосексуальные отношения. Компании грозил штраф в размере до 4 миллионов рублей.

26 апреля суд также оштрафовал за пропаганду ЛГБТ американскую компанию Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Маргарита Щигарева
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