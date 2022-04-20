Приложение TikTok вернулось в российский App Store

Приложение TikTok стало доступно в российском App Store по запросу «Likee»

Приложение китайской социальной сети TikTok вернулось в российский App Store, но только при вводе поискового запроса «Likee». На доступность сервиса обратили внимание авторы Telegram-канала Mash.

Likee — название социальной сети, с помощью которой пользователи могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности. Оригинальная версия сервиса была разработана в Сингапуре в 2017 году.

Вечером 19 апреля российские пользователи сообщили, что китайское приложение TikTok невозможно найти и скачать на устройство в AppStore. При этом ранее загруженное приложение продолжало без ограничений работать на территории России.

6 марта компания TikTok объявила о приостановке работы приложения в России из-за нового законодательства в стране. Организация объяснила это решением законом о «фейках. «В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе», — говорится в сообщении.