Приложение TikTok пропало из AppStore в России

Российские пользователи сообщили, что приложение TikTok пропало из AppStore

Российские пользователи сообщают, что китайское приложение TikTok невозможно найти и скачать на устройство в AppStore. Соответствующую информацию публикует РЕН ТВ.

При этом ранее загруженное приложение продолжает без ограничений работать на территории России, следует из материала.

6 марта компания TikTok объявила о приостановке работы приложения в России из-за нового законодательства в стране. Организация объяснила это решением законом о «фейках. «В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе», — говорится в сообщении.

Ранее в марте Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить причины, по которым были удалены несколько новостей и материалов, опубликованных в официальном аккаунте РИА Новости. «Подобные действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в сообщении.