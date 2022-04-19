Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Приложение TikTok пропало из AppStore в России

Российские пользователи сообщили, что приложение TikTok пропало из AppStore

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Российские пользователи сообщают, что китайское приложение TikTok невозможно найти и скачать на устройство в AppStore. Соответствующую информацию публикует РЕН ТВ.

При этом ранее загруженное приложение продолжает без ограничений работать на территории России, следует из материала.

6 марта компания TikTok объявила о приостановке работы приложения в России из-за нового законодательства в стране. Организация объяснила это решением законом о «фейках. «В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе», — говорится в сообщении.

Ранее в марте Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить причины, по которым были удалены несколько новостей и материалов, опубликованных в официальном аккаунте РИА Новости. «Подобные действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в сообщении.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канада отправит Украине тяжелую артиллерию
Минобороны снова предложило боевикам в Мариуполе сложить оружие
Сокуров обвинил Каннский кинофестиваль в преступной дискриминации
Москвичи назвали размер желаемой пенсии
СМИ сообщили о гибели выступавшего перед парламентом Греции боевика «Азова»
«Тинькофф банк» дистанцировался от заявления Олега Тинькова по Украине
Приложение TikTok пропало из AppStore в России
Немков опустился в рейтинге Bellator
Лидеры западных стран договорились усилить давление на Москву
Город Кременная перешел под контроль ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.