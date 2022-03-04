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Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление постов российского СМИ

Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok объяснить причины удаления постов РИА Новости

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok объяснить причины, по которым были удалены несколько новостей и материалов, опубликованных в официальном аккаунте РИА Новости. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ведомство направило соответствующее письмо администрации соцсети 4 марта. «Подобные действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в сообщении.

В регуляторе также заявили, что с мая прошлого года Роскомнадзор зафиксировал семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе TikTok.

Ранее Союз журналистов России выступил за свободу слова и призвал отказаться от санкций против СМИ. В организации назвали их недопустимыми. В качестве примера они привели препятствование вещанию телеканалов, в частности RT, в Польше, Литве, Чехии и Германии, а также о прекращении трансляций в Финляндии. Помимо этого, в Европе заблокировали Telegram-каналы Sputnik и RT.

Дарья Кучерявых
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