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Meta оштрафовали на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал компанию Meta на четыре миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) на четыре миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает ТАСС.

«Суд признал виновной компанию Меtа по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление сайтом информации в случаях, когда обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Компания была оштрафована за публикацию постов в принадлежащих ей соцсетях Instagram и Facebook (запрещены в РФ), пропагандирующих ЛГБТ-движение, а также оскорбляющих флаг и герб России. Уточняется, что представители Меtа в суд не явились.

О том, что корпорации грозил штраф в размере четырех миллионов рублей, стало известно ранее 26 апреля.

Суд признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России 21 марта. Во время слушаний прокурор заявил, что россияне не будут привлекаться к ответственности за использование соцсетей компании. Позже решение суда о признании компании экстремистской организацией было обжаловано. Уточнялось, что апелляционную жалобу подала не сама компания, а третье лицо.

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Асель Минбаева
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