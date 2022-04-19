Meta обжаловала решение суда о признании экстремистской организацией
Американская компания Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) обжаловала решение Таганского суда Москвы о признании экстремистской организацией. Об этом сообщает РИА Новости.
«В суд поступила апелляционная жалоба компании Meta Platforms Inc.», — сказал собеседник агентства.
Дата рассмотрения жалобы пока не называется.
О том, что Meta признали экстремистской организацией, стало известно 21 марта. Соответствующее решение принял Таганский суд Москвы. Также сообщалось, что деятельность компании и принадлежащих ей социальных сетей Instagram и Facebook была запрещена на территории России.
11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении компании. Поводом стало сообщение о том, что корпорация временно разрешила Instagram и Facebook в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военных.