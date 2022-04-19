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Meta обжаловала решение суда о признании экстремистской организацией

Компания Meta обжаловала решение московского суда о признании экстремистской организацией

Графика: Muhammad Asyfaul / Unsplash

Американская компания Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) обжаловала решение Таганского суда Москвы о признании экстремистской организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«В суд поступила апелляционная жалоба компании Meta Platforms Inc.», — сказал собеседник агентства.

Дата рассмотрения жалобы пока не называется.

О том, что Meta признали экстремистской организацией, стало известно 21 марта. Соответствующее решение принял Таганский суд Москвы. Также сообщалось, что деятельность компании и принадлежащих ей социальных сетей Instagram и Facebook была запрещена на территории России.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении компании. Поводом стало сообщение о том, что корпорация временно разрешила Instagram и Facebook в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военных.

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Евгения Наумова
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