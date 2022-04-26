Meta пригрозили штрафом в России из-за постов об ЛГБТ

Компании Meta Platforms грозит штраф в размере 4 млн рублей за посты с пропагандой ЛГБТ

Американской компании Meta Platforms (бывшая Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) грозит в России штраф в размере 4 миллионов рублей. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает ТАСС.

Организации грозит штраф за публикацию в своих соцсетях Instagram и Facebook (запрещены в РФ) постов с пропагандой ЛГБТ-сообщества. Отмечается, что речь идет о репостах с «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылками на соответствующие материалы.

«В суд поступил протокол Роскомнадзора в отношении Meta, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление сайтом информации в случаях, когда обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ")», — сообщил судья мирового суда в Москве Тимур Вахрамеев в ходе рассмотрения дела.

Судья добавил, что ранее Луховицкий суд Московской области по требованию прокуратуры обязал Meta Platforms заблокировать в России доступ к нескольким публикациям в Instagram и Facebook со ссылками на материалы «ОВД-Инфо» и другие сайты. «Согласно решению Луховицкого суда, эта информация должна была быть удалена еще в 2020 г., однако до настоящего момента этого не сделано. В связи с этим Роскомнадзор составил протокол, который рассматривается в настоящем заседании», — объяснил Вахрамеев.

Ранее стало известно, что основатель Meta Platforms Марк Цукерберг попал в новый санкционный список России. Ему и другим 28 американцам, оказавшимся в перечне, был закрыт въезд в РФ на бессрочной основе.

Перед этим сообщалось, что решение суда о признании Meta Platforms экстремистской организацией было обжаловано. Уточнялось, что апелляционную жалобу подала не сама компания, а третье лицо.

Суд признал Meta Platforms экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России 21 марта. Во время слушаний прокурор уточнил, что россияне не будут привлекаться к ответственности за использование соцсетей компании.