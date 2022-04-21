МИД России включил основателя Meta Марка Цукерберга в новый санкционный список

Основатель американской компании Meta (бывшая Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг попал в новый санкционный список России. О включении бизнесмена в соответствующий перечень сообщается на сайте МИД России.

«В "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников», — заявили в МИД. Указанным лицам был закрыт въезд в Россию на бессрочной основе. Уточняется, что такая мера была принята в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции.

Помимо Цукерберга, в перечень попали вице-президент США Камала Харрис, официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, главный исполнительный директор заблокированной в России соцсети Linked In Райан Рослански. В список также были включены телеведущий Джордж Стефанопулос, журналисты Дэвид Игнатиус и Бианна Голодрыга, главный редактор англоязычной версии издания «Медуза» (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Кевин Ротрок.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 29 физических и 40 юридических лиц. В ведомстве заявили, что черный список по России был расширен за попытки ранее введенных американских санкций.