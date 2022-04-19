Стали известны подробности обжалования решения о запрете Meta в России

В суде заявили, что решение о запрете Meta в РФ обжаловала не сама компания, а третье лицо

Таганский районный суд Москвы заявил, что решение о запрете деятельности Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и признании ее экстремистской организацией в России обжаловала не сама американская компания, а третье лицо. Подробности стали известны РИА Новости.

«Поступила апелляционная жалоба от лица, которое не было участником процесса. Апелляционных жалоб от участников процесса в суд не поступило», — говорится в официальном заявлении.

Кто именно подал жалобу на решение столичного суда, не уточняется.

Ранее 19 апреля сообщалось о том, что в суд поступила апелляционная жалоба на решение о признании Meta экстремистской организацией и ее запрете на территории России.

21 марта Таганский суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Деятельность компании и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram была запрещена.

С требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить ее в стране выступила Генпрокуратура России 11 марта. Тогда же стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против компании. Причиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.