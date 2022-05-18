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Врач назвала способ избавиться от боли в запястьях при работе за компьютером

Терапевт Сергеева посоветовала вращать кулаками при туннельном синдроме запястья

Фото: Unsplash

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт Мария Сергеева назвала способ избавиться от боли в кистях и запястьях при работе за компьютером с использованием мыши и клавиатуры. Ее рекомендации цитирует Life.

Врач предупреждает, что такие боли — это признаки туннельного синдрома запястья, который возникает в результате сдавливания срединного нерва. «Чтобы избежать боли в запястье, старайтесь делать перерывы в работе, выполнять простые упражнения, например, сильно сжимать-разжимать пальцы в кулак, также можно вращать кулаками в одну сторону, а потом в другую», — посоветовала медик.

Кроме того, она порекомендовала делать еще два упражнения: во время первого необходимо сложить ладони вместе и развести локти в стороны. Кисти в этот момент должны быть сильно прижаты друг к другу, продолжила врач, после чего необходимо опустить ладони в таком положении как можно ниже, не отрывая их друг от друга, а локти держать на том же уровне.

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Для выполнения второго упражнения, добавила Сергеева, необходимо выставить одну руку перед собой и согнуть ладонь так, чтобы внутренняя сторона была обращена к лицу, а второй рукой надавить на тыльную сторону ладони, сопротивляясь возникшему давлению. Терапевт советует делать эти упражнения для обеих рук. Также она рекомендует подложить подушечку под запястье при работе с мышкой так, чтобы предплечье и кисть были на одном уровне.

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Александра Лисица
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