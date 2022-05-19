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Андреева на фоне слухов о пластике раскрыла секреты молодости и красоты

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что на ее красоту влияет хронопитание

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российская телеведущая Екатерина Андреева на фоне слухов о пластике раскрыла секреты своей молодости и красоты. Ими она поделилась в интервью изданию «7Дней».

В беседе с журналом ведущая призналась, что один раз привлекательная внешность помешала ей устроиться на работу. Знаменитость рассказала, что в тот момент работодатели посчитали Андрееву слишком красивой и яркой.

По словам знаменитости, в первую очередь на ее внешний вид и фигуру влияет питание. «Я питаюсь максимально просто, по системе, которая называется хронопитание», — уточнила она.

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Так, в утренний прием пищи телезвезды входят яйца, лосось, авокадо и котлеты из индейки. При этом ведущая не ест раньше десяти утра и не употребляет сахар и молочные продукты. Однако, как призналась Андреева, она может позволить себе сырники в качестве второго варианта завтрака.

Что касается обеда, журналистка отдает предпочтение блюдам с большим содержанием растительного или животного белка. В то же время на ужин Андреева готовит тушеные овощи и также добавляет к ним белковые продукты. «При готовке я не добавляю соль, только щепотку в готовое блюдо», — высказалась в заключение звезда.

Раннее в мае хирург Владимир Плахотин объяснил привлекательную внешность Екатерины Андреевой «жутким и жестким» фотошопом. При этом специалист не исключил вероятность того, что ради улучшения внешнего вида знаменитость могла прибегать к пластическим операциям.

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Мария Винар
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