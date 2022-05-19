Власти Армении назвали абсурдом просьбу ввести в страну войска ОДКБ

В аппарате Пашиняна назвали нелогичными сообщения с просьбой ввести в страну войска ОДКБ

Власти Армении назвали абсурдом и дезинформацией появившиеся сообщения, в которых говорится, что они просят ввести в республику войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает «Новости — Армения».

«Это невозможно и нелогично. Если бы Армения подала в ОДКБ официальный запрос, об этом было бы заявлено публично», —

сказал замглавы аппарата премьер-министра Тарон Чахоян.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Никол Пашинян просил ввести войска ОДКБ в Армению, если ситуация в стране станет развиваться так же, как в Казахстане в январе. В Армении последние недели проходят массовые протесты.

В Казахстане в начале года протесты из-за роста цен на газ для автомобилей переросли в массовые беспорядки. Они были подавлены с помощью армии. В страну на время вошли войска ОДКБ, которые охраняли объекты критически важной инфраструктуры.