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Вера Брежнева начала разгружать фуры в Польше для помощи украинским беженцам

Певица Вера Брежнева начала разгружать фуры в Польше для помощи украинским беженцам

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

40-летняя певица и актриса Вера Брежнева начала разгружать фуры с товарами в Польше для того, чтобы помочь украинским беженцам. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Исполнительница поделилась кадрами со склада. «Мое утро сегодня началось с роклы (гидравлической тележки — прим. «Ленты.ру»)»,— написала экс-солистка группы «ВИА Гра».

Звезда также опубликовала видео, на котором предстала в рабочей форме грузчика без макияжа во время того, как распределяла продукты из фур для помощи украинским беженцам.

Ранее сообщалось, что Брежнева покинула Россию вместе со своим супругом, музыкальным продюсером Константином Меладзе. Супруги переехали в Италию, где несколько лет назад у южного подножия Альп приобрели в собственность виллу площадью около 300 квадратных метров на участке в тысячу квадратных метров (цена на такую недвижимость стартует от 800 тысяч евро (около 53,7 миллиона рублей)).

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Анастасия Астахова
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