Раскрыты подробности о недвижимости уехавшей из России Веры Брежневой

Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе поселились в доме у озера Гарда

Певица Вера Брежнева и ее муж, композитор Константин Меладзе, переехали в Италию. Подробности о недвижимости звезд раскрыла KP.RU.

В последние годы супруги жили на три страны, в которых и покупали элитную недвижимость. В России они в основном работали, на Украине — проводили время с родными, а в Италии отдыхали. В данный момент чета поселилась недалеко от озера Гарда, у южного подножия Альп в просторной вилле, которая находилась в их собственности еще до переезда из России. Стоимость роскошных домов площадью около 300 квадратных метров на участке в тысячу квадратных метров здесь стартует от 800 тысяч евро (около 53,7 миллиона рублей).

Кроме виллы в Италии у пары есть несколько элитных квартир в Киеве. Брежнева также владеет двухэтажным особняком возле леса площадью 400 квадратных метров. Недвижимость находится в подмосковном поселке «Миллениум Парк» в 19 километрах от МКАД. Риелторы оценили стоимость дома в населенном пункте с подобной площадью примерно в 1-1,5 миллиона долларов (от 64,5 до 96,7 миллиона рублей).

Ранее в апреле на итальянском острове Сардиния заморозили виллу, относящуюся к активам предпринимателя Дмитрия Мазепина и его сына Никиты — российского гонщика «Формулы-1». Ранее Дмитрий Мазепин вместе с сыном были включены в санкционный список Евросоюза из-за ситуации на Украине.