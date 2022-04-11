В Италии заморозили виллу российского гонщика «Формулы-1»

На Сардинии заморозили виллу предпринимателя Дмитрия Мазепина и его сына Никиты

На итальянском острове Сардиния заморозили виллу, которая относится к активам предпринимателя Дмитрия Мазепина и его сына российского гонщика «Формулы-1» Никиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фингвардию Италии.

По данным источника в ведомстве, недвижимость находится в городе Ольбия на северо-востоке острова. Мазепины владели объектом через компанию, которая была зарегистрирована за рубежом.

Ранее Дмитрий Мазепин вместе с сыном были включены в санкционный список Евросоюза из-за ситуации на Украине. Вскоре предприниматель отказался от контролирующей доли в своей компании «Уралхим», снизив ее со 100 до 48 процентов. С Никитой Мазепиным расторгла контракт Американская команда Haas.

В начале марте Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, также попавших под санкции Евросоюза из-за ситуации на Украине. Речь шла о двух объектах ведущего на озере Комо и владении миллиардера на Сардинии.