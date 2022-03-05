Американская команда «Формулы-1» расторгла контракт с Мазепиным

Американская команда Haas расторгла контракт с российским пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным. Об этом сообщается в Twitter.

Вместо Мазепина в команду могут пригласить резервного гонщика американца Пьетро Фиттипальди. Также Haas разорвала соглашение с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий». Ранее команда убрала о своих болидов белый, синий и красный цвета, образовывавшие российский триколор.

В прошедшем сезоне 22-летний гонщик дебютировал в «Формуле-1». Он не смог набрать ни одного очка и финишировал на последнем месте в личном зачете. Лучшим результатом россиянина стало 14-е место на Гран-при Азербайджана.

25 февраля «Формула-1» приняла решение отменить этап Гран-при на автодроме в Сочи. В организации заявили, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно. Позднее был расторгнут и контракт на проведение этапа, действовавший до 2025 года.