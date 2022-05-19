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Китай предложил расширить БРИКС

Глава МИД Китая Ван И предложил запустить процесс расширения группы БРИКС
Ван И

Ван И. Фото: Mark Schiefelbein / AP

Глава МИД КНР Ван И предложил расширить состав группы БРИКС, в которую на данный момент входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Официальное заявление министра иностранных дел опубликовано на сайте ведомства.

«Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения, постепенно сформировать консенсус», — говорится в заявлении. По мнению министра, это позволит увеличить влияние объединения и внести весомый вклад в экономическое развитие всего мира.

Ранее газета Global Times выразила уверенность, что кризис на Украине коренным образом изменит современное мироустройство и приведет к концу господство США. Директор Института Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй назвал Россию «революционером», меняющим мировой порядок.

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Виктория Кондратьева
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