Китай предложил расширить БРИКС

Глава МИД Китая Ван И предложил запустить процесс расширения группы БРИКС

Глава МИД КНР Ван И предложил расширить состав группы БРИКС, в которую на данный момент входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Официальное заявление министра иностранных дел опубликовано на сайте ведомства.

«Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения, постепенно сформировать консенсус», — говорится в заявлении. По мнению министра, это позволит увеличить влияние объединения и внести весомый вклад в экономическое развитие всего мира.

Ранее газета Global Times выразила уверенность, что кризис на Украине коренным образом изменит современное мироустройство и приведет к концу господство США. Директор Института Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй назвал Россию «революционером», меняющим мировой порядок.