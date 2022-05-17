В Китае предрекли конец господства США и Запада из-за России

GT: кризис на Украине изменит современное мироустройство и приведет к концу господство США

Кризис на Украине коренным образом изменит современное мироустройство, говорится в статье китайской газеты Global Times (GT).

Автор материала предрек конец господства США и Запада. По его словам, после окончания холодной войны Вашингтоном используется всевозможные средства, чтобы сохранить укоренившуюся систему, в которой доминируют западные страны. Отмечается, что угодный американской стороне порядок основан на идеологии, в соответствии с которой США «владычествуют» над всеми, а не относящиеся к Западу государства считаются неполноценными и должны следовать за ними.

Директор Института Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй назвал Россию «революционером», меняющим мировой порядок. Он считает, что у Москвы есть более глубокая цель, которая заключается в разрушении сложившегося с окончанием холодной войны однополярного мирового порядка, в котором господствует американская гегемония. По его мнению, российская сторона стремится сформировать новый, многополярный миропорядок.

Заместитель директора департамента азиатско-тихоокеанских исследований в Китайском институте международных исследований Чжан Тенцзюн в свою очередь отметил, что, злоупотребляя санкциями и применяя их в качестве средства давления, Соединенные Штаты их союзники доведут нынешнюю международную финансовую систему до кризиса легитимности.

Ранее GT сообщало, что за необдуманные санкции США против России, которые являются очередной американской геополитической авантюрой, придется расплачиваться всему миру. В издании считают, что последние данные по инфляции в мире свидетельствуют о том, что это является последствием событием на Украине и антироссийских санкций западных стран.