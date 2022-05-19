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Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских беспилотников

Минобороны заявило, что российские ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих Вооруженных силам Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 19 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цели были сбиты над разными населенными пунктами Харьковской и Херсонской областей. Конашенков уточнил, что среди пораженных объектов был один «Байрактар-ТБ2».

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Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 942 украинских беспилотника, заявил он и добавил, что за минувшие 24 часа российская авиация поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы и техники, а также более 340 националистов.

18 мая Минобороны России показало первое видео из больницы Новоазовска, куда были отправлены пленные украинские военные, вышедшие с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сложившие оружие. На опубликованной военным ведомством записи мужчины рассказывают, как к ним относятся в медицинском учреждении.

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Евгения Куликова
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