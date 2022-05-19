Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских беспилотников

Минобороны заявило, что российские ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих Вооруженных силам Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 19 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цели были сбиты над разными населенными пунктами Харьковской и Херсонской областей. Конашенков уточнил, что среди пораженных объектов был один «Байрактар-ТБ2».

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 942 украинских беспилотника, заявил он и добавил, что за минувшие 24 часа российская авиация поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы и техники, а также более 340 националистов.

18 мая Минобороны России показало первое видео из больницы Новоазовска, куда были отправлены пленные украинские военные, вышедшие с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сложившие оружие. На опубликованной военным ведомством записи мужчины рассказывают, как к ним относятся в медицинском учреждении.