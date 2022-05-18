Минобороны показало видео из больницы Новоазовска с украинскими военнопленными

Военнопленные с «Азовстали» рассказали об отношении к ним в больнице Новоазовска

Минобороны России показало видео из больницы Новоазовска, куда были отправлены пленные украинские военные, вышедшие 16 и 17 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кадры военное ведомство предоставило журналистам в среду, 18 мая.

Бойцы рассказали, что к ним относятся нормально, никаких мер физического и психологического воздействия на них не оказывают, а предоставляют всю необходимую медицинскую помощь, еду и воду.

В опубликованной записи показаны палаты, в которых по несколько человек лежат раненые украинские военные.

Бои за Мариуполь шли с конца февраля. К 7 марта российские войска и силы ДНР окружили город, а 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении города. Он отметил при этом, что на заводе «Азовсталь» остаются более двух тысяч бойцов украинского батальона «Азов».

Позднее с территории предприятия вышли и сдались в плен несколько сотен военнослужащих ВСУ. 17 мая в российском военном ведомстве сообщили, что за сутки в плен были взяты 265 украинских бойцов. В Минобороны отметили, что 51 из них — с тяжелыми ранениями.