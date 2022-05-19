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Ушедшие люксовые бренды достигли рекордной прибыли с продаж в России

РБК: модный дом Chanel стал рекордсменом по объему продаж в России в 2021 году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ушедшие с отечественного рынка люксовые бренды достигли рекордной прибыли с продаж в России. Об этом пишет РБК.

Согласно отчетности юрлиц по РСБУ, в 2021 году отметился значительный рост спроса на продукцию классов люкс и премиум, который стал самым высоким за последние пять лет.

Сообщается, что рекордсменом по объему продаж в России стало ООО «Шанель» — дочернее предприятие французского модного дома Chanel. Прибыль компании выросла на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Положительную динамику также показало подразделение итальянского ювелирного дома Bvlgari ООО «Булгари Раша» (компания принадлежит французскому холдингу LVMH). В соотношении с данными за 2020 год ее выручка выросла почти в 2,5 раза и составила около 4 миллиардов рублей.

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Утверждается, что высокие финансовые показатели стали результатом ослабления ограничений после пандемии коронавируса в 2020 году. По подсчетам агентства «INFOLine-Аналитика», сегмент премиальной одежды, обуви и аксессуаров в России достиг 320 миллиардов рублей.

Ранее в апреле иностранные люксовые бренды, принадлежащие французскому холдингу LVMH, назвали условия продажи своих товаров россиянам за границей. Согласно новой политике компании, совершать покупки в бутиках можно будет при наличии гражданства другой страны. Кроме того, сообщается о невозможности оформить Tax free. Данное правило отныне действует по всей Европе.

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Полина Гераскина
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