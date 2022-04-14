Иностранные люксовые бренды назвали условия продажи своих товаров россиянам

Super.ru: россияне смогут приобрести товары LVMH при наличии иностранного гражданства

Иностранные люксовые бренды из компании LVMH назвали условия продажи своих товаров россиянам. О них представители организации рассказали Super.ru.

По информации издания, французский холдинг, в состав которого входят модные дома Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Bulgari и другие, ввел дополнительные правила на приобретение своей продукции. Согласно новой политике, россияне смогут совершить покупки в магазинах брендов при наличии гражданства другой страны.

«Если вы летите в Германию на короткий срок и планируете вернуться в Россию, мы не сможем продавать вам продукцию брендов из группы LVMH. Такие условия диктуют новые санкции. Жаль, что они касаются обычных людей, а не правительства, против которого вводятся ограничения. Если у вас есть резидентство где-либо в Европе, мы с радостью вас обслужим», — сообщил менеджер гамбургского магазина Celine.

Журналисты получили аналогичный ответ от ассистента бутика в Барселоне. «К сожалению, тем, кто напрямую летит из России, мы не сможем больше ничего продавать. Таковы правила, которые теперь действуют по всей Европе. Все из-за Tax free. Его теперь тоже нельзя оформить. Но если вы живете в Испании, но при этом у вас есть российский паспорт, проблем не будет», — объяснил он.

Ранее в апреле клиентка французского модного дома Celine подтвердила отказ сотрудников марки продавать товары россиянам в магазинах за рубежом. Журналистка Алена Бочарникова, которая на данный момент проживает в испанской Барселоне, отправилась в местный бутик, чтобы расспросить продавцов о новых правилах. По словам Бочарниковой, работники бренда заявили, что им запрещено реализовывать продукцию и оформлять Tax free жителям России и Белоруссии.

С аналогичной проблемой столкнулась инфлюэнсер Лиза Литвин, которая не смогла приобрести сумку Chanel в бутике марки в ОАЭ. Руководство французского модного дома объяснило, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые должна соблюдать компания.