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Еще одна клиентка Celine подтвердила отказ бренда продавать товары россиянам

Журналистка Алена Бочарникова подтвердила отказ Celine продавать товар россиянам в Испании

Фото: Shutterstock

Еще одна клиентка французского дома моды Celine подтвердила отказ сотрудников марки продавать товары россиянам в магазинах за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Журналистка Алена Бочарникова, которая на данный момент проживает в испанской Барселоне, отправилась в местный бутик люксового бренда, чтобы расспросить продавцов о правдивости новой политики компании. По словам Алены, работники бренда подтвердили, что им запрещено реализовывать продукцию и оформлять Tax free жителям России и Белоруссии.

Представители марки Celine пока не дали официальных комментариев по поводу произошедшего.

Ранее блогерша Полина Батычек рассказала, что работники магазина Celine в торговом центре Dubai Mall в Дубае отказали ей в покупке одежды из-за ее национальности. «Мне только что не продали одежду в Celine, потому что я русская», — уточнила девушка.

С аналогичной проблемой столкнулась инфлюэнсер Лиза Литвин, которая не смогла приобрести сумку Chanel в бутике марки в ОАЭ. Руководство французского модного дома объяснило, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые должна соблюдать компания.

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Майя Пономаренко
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