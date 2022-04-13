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В Celine отказались продавать товары российской блогерше

Блогерша Полина Батычек рассказала, что ей не продали одежду в магазине Celine в ОАЭ

Фото: Shutterstock

Сотрудники зарубежного магазина французского дома моды Celine не продали товар российской покупательнице. Об этом блогерша Полина Батычек рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жительница Москвы опубликовала серию видео, в которых пожаловалась на политику люксового бренда. Стилистка пояснила, что отправилась на шопинг в торговый центр Dubai Mall в ОАЭ, однако работники бутика Celine отказали ей в покупке одежды из-за ее национальности. «Мне только что не продали одежду в Celine, потому что я русская», — высказалась девушка.

В связи со случившимся инфлюэнсер поинтересовалась у подписчиков, сталкивались ли они с аналогичной проблемой. «У меня очень много покупок сегодня должно было быть сделано не только для меня, но и для друзей. Скажите, кто мне может помочь? (...) Как решали или у кого есть казахский или белорусский паспорт?» — уточнила она.

Представители марки Celine пока не дали комментариев по поводу произошедшего.

Ранее другая блогерша Лиза Литвин рассказала о запрете Chanel реализовывать продукцию компанию россиянам. Женщина разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и отметила, что сотрудники магазина в ОАЭ не продали ей аксессуар. В то же время французский Модный дом Chanel объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать.

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Майя Пономаренко
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