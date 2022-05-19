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Том Круз удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви»

Актер Том Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Том Круз

Том Круз. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американский актер Том Круз получил почетную «Золотую пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает издание Variety в своем Twitter-аккаунте.

Уточняется, что награда была вручена перед началом показа фильма Top Gun: Maverick («Топ Ган: Мэверик»).

В 2019 году обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» стал французский актер Ален Делон, а в 2021 году — американская актриса Джоди Фостер и итальянский кинорежиссер Марко Беллоккьо.

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Ксения Назарова
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