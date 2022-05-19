Том Круз удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви»
Актер Том Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Американский актер Том Круз получил почетную «Золотую пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает издание Variety в своем Twitter-аккаунте.
Уточняется, что награда была вручена перед началом показа фильма Top Gun: Maverick («Топ Ган: Мэверик»).
В 2019 году обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» стал французский актер Ален Делон, а в 2021 году — американская актриса Джоди Фостер и итальянский кинорежиссер Марко Беллоккьо.