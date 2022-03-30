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«Ростех» пригласил Тома Круза посмотреть на Су-57

Госкорпорация «Ростех» пригласила Тома Круза на МАКС-2023 для ознакомления с Су-57

Фото: John Phillips / Getty Images

Госкорпорация «Ростех» пригласила американского актера Тома Круза на международный авиасалон МАКС-2023, чтобы ознакомиться с российским истребителем пятого поколения Су-57. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации, передает ТАСС.

«Су-57 — мощная и передовая машина. Она впечатляет и вдохновляет. Не только военных, но и, как видим, кинорежиссеров. Приглашаем Тома Круза на МАКС-2023 познакомиться с Су-57 поближе и своими глазами увидеть впечатляющий пилотаж на этом самолете в исполнении русских асов», — сообщили в госкорпорации.

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14 января

Ранее в трейлере фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли зрители заметили истребитель, который похож на Су-57. В одном из кадров можно заметить воздушный бой между российским самолетом и американским F-14 Tomcat. Действие фильма происходит спустя 36 лет после событий оригинальной ленты, которая вышла в 1986 году.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет в 2010 году. В трейлере российской машине противостоит палубный истребитель Tomcat, который сняли с вооружения Военно-морских сил (ВМС) США в 2006 году.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили еще два истребителя Су-57 с начала 2022 года.

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Даниил Иринин
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