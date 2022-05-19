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Россиянам рассказали о смертельно опасных дачных ранах

Невролог Петр Труханов предупредил дачников об обитающей повсюду столбнячной палочке

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Петр Труханов рассказал россиянам, как на даче можно получить смертельно опасные раны. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предупредил дачников, что на участке может находиться столбнячная палочка — возбудитель столбняка.

Труханов уточнил, что столбнячная палочка на дачных участках обитает повсюду. Она находится в почве и других местах, где есть фекалии животных. «Эта бактерия может быть в составе микрофлоры кишечника человека или животного, не принося организму никакого вреда. Но стоит только ей попасть на поврежденный участок кожи, как стремительно начинается развитие болезни», — уточнил врач.

Столбняк — это крайне опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Без своевременного лечения в большинстве случаев протекает в тяжелой форме и заканчивается остановкой дыхания, уточнил Петр Труханов.

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Столбнячная палочка, по уточнениям врача, вырабатывает токсин, который по степени своей ядовитости для человека уступает только ботулиническому токсину. Он проникает в мышцы, откуда по нервной ткани и сосудам доходит до спинного мозга, вызывая мышечные спазмы и судороги. Повреждая все новые и новые нейроны, токсин подбирается к головному мозгу. Это может привести к нарушениям работы дыхательного центра и остановке дыхания.

Труханов уточнил, что столбнячная палочка может попасть в организм человека после укуса животного или травмы (пореза железом и так далее). «Как правило, проходит 7-8 дней до начала заболевания. Чем дальше поражение кожи от головы, тем медленнее прогрессирует болезнь, но течение ее является непредсказуемым и остановить ее непросто», — предостерег невролог.

После получения травмы пострадавшему необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. «Пациенту вводят противостолбнячную сыворотку, область раны вскрывают хирурги, а область поражения насыщают кислородом.
Столбнячная палочка не может размножаться в таких условиях, — рассказал Петр Труханов. — Если же начались сильные судороги и нарушения дыхания, то прогноз на выздоровление не самый благоприятный, показатель смертности достигает 50 процентов. Для врачей-реаниматологов это настоящая работа за жизнь пациента».

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что лучшим методом защиты является профилактика заболевания и вакцинация против столбняка. «В случае травмы на улице необходимо сразу же обработать рану, после чего обратиться в травмпункт или другое лечебное учреждение за квалифицированной помощью», — рекомендовал Петр Труханов.

Ранее агроном предупредил об опасных для детей растениях, имеющихся на даче.

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Вера Владзиевская
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