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Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру на должность посла в Киеве

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Киеве
Бриджит Бринк

Бриджит Бринк. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сенат Конгресса США единогласно утвердил выдвинутую президентом страны Джо Байденом кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине. Об этом пишет ТАСС.

До этого Бринк возглавляла американское диппредставительство в Словакии. По данным агентства, церемония приведения дипломата к присяге пройдет в ближайшее время.

Ранее Комитет по международным делам сената США объявил об одобрении кандидатуры Бриджит Бринк на пост посла страны на Украине. В Комитете отметили, что таким образом США послали мощный сигнал о том, что поддержка Киева со стороны Вашингтона только растет.

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Ксения Назарова
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