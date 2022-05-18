Комитет сената США одобрил кандидатуру нового посла на Украине

Комитет сената США одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Киеве

Комитет по международным делам сената США объявил об одобрении кандидатуры Бриджит Бринк на пост посла страны на Украине. Об этом говорится в Twitter профильного комитета.

Согласно заявлению комитета сената, утвердив кандидатуру Бринк, в США послали мощный сигнал о том, что поддержка Киева со стороны Вашингтона только растет. Отмечается, что в ближайшие дни кандидатура посла должна быть утверждена полным составом сената.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что посольство США в Киеве возобновило работу после трех месяцев перерыва. Госсекретарь добавил, что американская сторона приняла дополнительные меры для повышения безопасности «коллег, которые возвращаются в Киев», а также усилила протоколы безопасности.

