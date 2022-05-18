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Посольство США в Киеве возобновило работу

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что посольство Штатов в Киеве возобновило работу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Посольство США в Киеве возобновило работу после трех месяцев перерыва. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Украинский народ с нашей помощью в сфере безопасности защитил свою родину перед лицом бессовестного вторжения России, в результате чего над посольством вновь реет звездно-полосатый флаг», — сказал Блинкен. На данный момент США «продолжают поддерживать правительство и народ Украины, который защищает свою страну от жестокой агрессивной войны Кремля», сказал он.

Госсекретарь добавил, что американская сторона приняла дополнительные меры для повышения безопасности «коллег, которые возвращаются в Киев», а также усилила протоколы безопасности.

24 февраля, в день начала специальной военной операции в Донбассе, CNN сообщил, что все американские дипломаты покинули Украину. Обратно в страну они вернулись только 26 апреля. Тогда несколько американских дипломатических работников прибыли из Польши во Львов.

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Марина Совина
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