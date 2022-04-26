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Дипломаты США вернулись во Львов

Источник CNN сообщил о возвращении дипломатов США во Львов 26 апреля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Впервые с 24 февраля дипломаты США вернулись на Украину. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает источник телеканала CNN, передает ТАСС.

По его словам, несколько американских дипломатических работников прибыли из Польши во Львов. В украинском городе они пробудут день.

14 февраля США перевели посольство на Украине из Киева во Львов. Как объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен, причиной такого решения послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение большой ошибкой.

24 февраля, в день начала специальной военной операции в Донбассе, CNN сообщил, что все американские дипломаты покинули Украину. После этого никто из ранее эвакуированных американских сотрудников не захотел вернуться в страну, сообщил источник телеканала.

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Варвара Кошечкина
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